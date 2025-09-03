logo pulso
Seguridad

Carro vuelca en el Camino a Peñasco

Por suerte no hubo heridos aunque los daños fueron considerables

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Un automóvil que conducía una joven, sufrió aparatosa volcadura cuando a alta velocidad se desplazaba por el Camino a Peñasco, poco antes de llegar al camino que conduce hacia la comunidad de Rinconada, por suerte no hubo heridos aunque los daños fueron considerables.

El percance tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este martes, en que un automóvil Nissan March de color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad por el camino a Peñasco en dirección al Anillo Periférico Norte.

Al aproximarse al camino a Rinconada, la conductora perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el carro se salió del camino para dar una voltereta y finalmente quedó sobre la maleza prácticamente en pérdida total.

Después del accidente al sitio arribaron para médicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes valoraron a la joven conductora pero por suerte no presentaba lesiones de consideración y no requería traslado al hospital.

Peritos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y el carro fue enviado a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.

