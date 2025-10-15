a todo pulso

A SELECCIÓN NACIONAL siempre será tema de polémica. Cada periodo mundialista se presentan las mismas dudas, ahora no es la excepción y con los malos resultados se da mucho pie a las críticas. Después del fracaso de Qatar en el 2022 mucho se habló del cambio que habría al interior de la estructura que se maneja en la Federación Mexicana de Futbol y sobre todo en la Comisión de Selecciones Nacionales; tras la gestión de Yon De Luis quién se aferraba a seguir al frente de la FMF y pidió 90 días para presentar el proyecto salvador del futbol mexicano, pues bien, pasaron los 90 días y la gran idea fue crear una comisión que se encargaría del manejo de la selección y que dicha comisión era encabezada por él como presidente de la FMF y de casi los mismos propietarios que siempre han tomado decisiones, obviamente que a muchos de los otros dueños no les pareció para nada la maravillosa idea y empezaron a brotar los cotos de poder que al final de cuentas generó la salida de De Luisa.

LLEGA LA BOMBA se abre la elección para presidente y a pesar de que se candidatearon a algunos dueños que querían el trono del balompié nacional, se determinó por el consejo de dueños que el bueno tendría que ser una persona ajena a los clubes y con vasta experiencia el medio de las comunicaciones y mercadotecnia, en una de esas juntas cargadas de hipocresía y falsedades se elige de manera unánime a Juan Carlos Rodríguez mejor conocido como “La Bomba” un tipo con gran trayectoria y logros en su muy destacada carrera en los contenidos de televisión, en las negociaciones de derechos de transmisión de eventos mundiales en materia deportiva y se le dio todo el poder de decisión al grado que la presidencia de la FMF la convirtió en un puesto llamado “Alto Comisionado” cambiando para esto los mismos estatutos de la FMF. No solo se habló de cambios radicales en la Liga MX, si no que también se proyecto hacer de la selección nacional un verdadero venero de logros económicos y sobre todo deportivos. Pero empezaron mal ya que con su llegada dio de baja a Diego Martín Cocca y nombró a Jaime Lozano como el técnico que cambiaría para bien todo lo de la selección mayor, se habló de un irrestricto apoyo al “Jimmy” que por ningún motivo se coartaría el proyecto y que definitivamente él sería el D. T. en el mundial del 2026, pasara lo que pasara; tras el fracaso de la selección en la Copa América le dieron las gracias a Jaime Lozano y se abrió la posibilidad de la llegada de Marcelo Bielsa, pero nuevamente los egos del poder se hicieron presentes y con la decisión final de “La Bomba” llega Javier Aguirre; otra vez lo mismo, buena verborrea en la presentación de su proyecto, pero para que viéramos que éste sí era de largo plazo, le impusieron a Rafael Márquez como auxiliar técnico para prepararlo para futuro, hasta ahí parecía que los dueños estaban todos felices y agarrados de las manos, pero por debajo de la mesa, como es costumbre, se empezaron a gestar campañas negativas de por qué no fue “El Loco” Bielsa si era la mejor opción, también se cuestionó que Guillermo Almada recién campeón con Pachuca era mejor que “El Vasco”, en fin, lo que se voto de manera unánime empezó a ser atacado en lo oscurito.

LA SALIDA de manera abrupta de Juan Carlos Rodríguez como comisionado de la FMF por motivos del otro tema que fue el proyecto de los famosos fondos de inversión que no fueron aceptados por la mayoría de los jerarcas. Hizo que todo regresara a lo mismo de antes, se insacula a Mikel Arriola como interino en el puesto de comisionado y presidente de la Liga MX y a Ivar Sisniega como “presidente” de la FMF. Se dice que Aguirre presentó su renuncia y que no le fue aceptada, se mantuvo a Duilio Davino como director deportivo de la selección mayor y todos en paz, el poder retornó a los mismos y después del fracaso de Qatar, todo parece indicar que vamos para allá nuevamente. En otra ocasión hablaremos de la responsabilidad de los jugadores. Que tengan un excelente día.

