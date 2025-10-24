logo pulso
Aaron Rodgers planea retirarse con Packers

Por EFE

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Aaron Rodgers planea retirarse con Packers

Aaron Rodgers, veterano ‘quarterback’ de los Pittsburgh Steelers, dijo este jueves que su carrera en la NFL la culminará en un futuro no muy lejano con los Green Bay Packers.

“Me siento muy bien por mi tiempo que tuve ahí, porque casi todo lo bueno de mi vida se debe a mi carrera en el fútbol americano y ésta comenzó y terminará algún día no muy lejano en Green Bay”, afirmó el mariscal de campo a través de la cadena ESPN.

Rodgers, de 41 años, jugó 18 temporadas con los Green Bay Packers, a los que llevó a ganar el Super Bowl XLV, partido en el que fue designado Jugador Más Valioso.

El próximo domingo, como líder de la ofensiva de los Steelers, enfrentará por primera vez a su exequipo en un duelo que de ganar le significará unirse a las leyendas Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre, como los únicos pasadores que han derrotado al menos una vez a los 32 equipos de la NFL.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada lamentó que el partido se jugará en el Acrisure Stadium, hogar de los Steelers, ya que habría sido especial medirse a su exequipo en el Lambeu Field, donde acumuló tantas alegrías.

“Este partido significaría mucho más si fuera en Lambeau por el cariño que tengo por ese lugar. El césped sagrado de Lambeau Field y todos los recuerdos increíbles que tengo allí a lo largo de los años son algo que conservo con mucho cariño”, agregó.

Rodgers recordó que luego de ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2005 por los Packers, tuvo que esperar tres años en la banca, detrás de Brett Favre, miembro del Salón de la Fama, para ser titular, algo que también le sucedió a Jordan Love, actual ‘quarterback’ de los Packers, quien fue respaldo de Rodgers durante tres temporadas, por lo que dijo, le guarda un cariño especial.

