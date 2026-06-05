ADSL presenta a su nuevo DT

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El Atlético de San Luis presentó oficialmente a Diego Mejía como nuevo director técnico del primer equipo de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, marcando así el inicio de una nueva etapa dentro de la institución potosina.

La presentación se llevó a cabo mediante una conferencia de prensa encabezada por el director de futbol del club,, quien dio la bienvenida al estratega mexicano y destacó la confianza que existe en su capacidad para liderar el proyecto deportivo.

Durante su intervención, Regueiro aseguró que la llegada de Mejía responde a la visión de fortalecer la identidad del equipo y mantener la competitividad que ha caracterizado al conjunto rojiblanco en los últimos torneos.

"Hoy comienza una nueva etapa para el Atlético de San Luis. Estamos convencidos de que Diego es la persona indicada para liderar este proyecto. Conocemos su capacidad y compartimos la misma ambición de seguir construyendo un equipo competitivo y con identidad", señaló el directivo.

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Por su parte, manifestó su entusiasmo por asumir el reto de dirigir al conjunto potosino y agradeció la confianza que la directiva depositó en su trabajo para encabezar el nuevo proceso deportivo.

"Estoy muy contento de poder dar este paso de la mano de un club como el Atlético de San Luis. Es una institución con identidad y una afición apasionada; un equipo valiente que se construye con el esfuerzo y compromiso de todos los que formamos parte", expresó el entrenador.

Mejía inició oficialmente sus funciones al frente del equipo el pasado 1 de junio y en los próximos días comenzará de manera formal los trabajos junto al plantel, enfocados en la preparación del Apertura 2026.

La directiva del club espera que esta nueva etapa permita consolidar el proyecto deportivo y mantener al Atlético de San Luis como un equipo protagonista dentro del futbol mexicano, con el objetivo de competir por los primeros puestos y fortalecer el vínculo con su afición.