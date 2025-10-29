Alejandra Chalita en ascenso en kartismo

Después de su destacada actuación internacional en la Copa de Naciones T4, organizada por Tillotson, la joven piloto potosina Alejandra Chalita regresó a la competencia nacional con un sólido desempeño en la novena fecha de la Thunder Cup, celebrada el pasado jueves por la noche en el Kartódromo San Luis, donde se adjudicó el cuarto lugar de su categoría.

La potosina, representante del equipo GANE Motorsport, continúa demostrando constancia y progreso en su desarrollo dentro del kartismo. Tras su participación en eventos tanto nacionales como internacionales, Chalita destacó el aprendizaje que ha obtenido durante el año y la importancia del trabajo en conjunto con su equipo.

“Nos preparamos para las fechas finales del 2025, ha sido un buen año donde hemos aprendido mucho en el kartismo. Primero con los eventos aquí en México, donde poco a poco hemos tomado confianza; la experiencia en España también nos sirvió mucho para asemejar el nivel de competencia contra pilotos de otras partes del mundo. El pasado jueves nos instalamos en el sexto lugar de nuestra categoría T4 Senior. La comunicación con mi equipo GANE Motorsport ha sido muy importante para buscar la mejora continua. Nos quedan pocas fechas en el año, buscaremos en todas y cada una de ellas ir en evolución y cerrar fuerte”, expresó Chalita.

Con una temporada llena de crecimiento y aprendizaje, Alejandra Chalita encara el cierre de su calendario 2025 con altas expectativas. Este fin de semana competirá en el Regional de Kartismo de León, posteriormente el 16 de noviembre disputará la gran final del serial potosino en el Kartódromo San Luis, y cerrará el año con su participación en la última fecha nocturna de la Thunder Cup.

