logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América sabe que el Clásico es más difícil

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
América sabe que el Clásico es más difícil

México.- En el América, el Clásico de México se vive distinto: Impone, porque la presión pesa aún más. “Son los más difíciles”, reconoció la volante Sarah Luebbert, de cara al duelo de ida que jugarán, en las semifinales del Apertura 2025.

La estadounidense, quien en octubre regresó a las canchas después de sufrir una lesión que requirió intervención quirúrgica, aseveró que las Chivas del Guadalajara siempre serán un rival que exija lo máximo de las Águilas: “Es muy complicado. Lo vimos en la temporada regular. Tenemos que ir muy enfocadas”.

“Si salimos y jugamos como hemos estado jugando toda la temporada, creo que vamos a estar bien. Estamos orgullosas de lo que hemos hecho hasta ahora, pero aún tenemos que seguir en el proceso del día a día. Manejar la presión y jugar a nuestras fuerzas”, agregó.

Será la quinta ocasión que el América y el Guadalajara se enfrenten en una semifinal de la Liga MX Femenil. El partido de ida se jugará este jueves en la cancha del estadio Akron, donde las azulcrema buscarán dar un golpe de autoridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conscientes de las palabras del estratega Antonio Contreras, quien aseveró que la Ciudad de México es rojiblanca, Luebbert respondió con un mensaje para la afición americanista en Jalisco, a la que pidió apoyo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NBA estrenará formato en su All-Star Game
NBA estrenará formato en su All-Star Game

NBA estrenará formato en su All-Star Game

SLP

AP

Sinner sella su pase a semis
Sinner sella su pase a semis

Sinner sella su pase a semis

SLP

AP

El campeón defensor se impone a Zverev ante sus aficionados locales

América sabe que el Clásico es más difícil
América sabe que el Clásico es más difícil

América sabe que el Clásico es más difícil

SLP

El Universal

Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor
Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor

Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor

SLP

El Universal

El arquero presume su nuevo uniforme con la Selección Mexicana