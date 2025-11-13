Ochoa ‘vuelve’ con el Tricolor

México.- La Copa del Mundo de 2026 tendría para Guillermo Ochoa un significado especial, ya que, además de ser su última edición, representaría colocar su nombre en la historia al alcanzar la participación en seis justas.

Con ese objetivo en mente, el exjugador del América ha buscado, pese a sus 40 años de edad, seguir activo en Europa para mantenerse en el radar de Javier Aguirre.

Una decisión que parece rendir frutos, dejando muestra de ello en redes sociales, al presumir hace unas horas ante sus seguidores que ya luce el nuevo uniforme de México.

Ochoa, quien no ha tenido el mejor de los comienzos con el AEL Limassol de Chipre, compartió varias fotografías de la nueva indumentaria de portero, incluso ya con el dorsal que usaría en el torneo de la FIFA.

Todo dentro de la filmación de un comercial, en el que también se le pudo ver compartir con Luis Ángel Malagón, guardameta que apunta a ser el titular, y quien no ocultó su alegría por ver a Ochoa.

Las imágenes desataron de inmediato el debate en redes sociales, plataformas en las que los usuarios hablaron de las ventajas y desventajas de sumarlo a la lista final.