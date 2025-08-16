logo pulso
Anahí Álvarez es oro en duatlón

Por Agencias

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Anahí Álvarez es oro en duatlón

Un sprint final de oro. Gracias a ello fue que la triatleta Anahí Álvarez se proclamó monarca de duatlón este jueves en los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

Con un tiempo de 1:25:31, la seleccionada nacional le arrebató la gloria a la española María Varo, quien se perfilaba a subir a lo más alto del podio, pero que fue incapaz de resistir el embate de su rival.

“Estoy muy contenta y emocionada. Agradezco a la CONADE y a la Federación Mexicana de Triatlón por apoyarnos para estar aquí participando en este evento. Gracias a todas las personas que me apoyan”, dijo tras su épica remontada.

Con esta presea dorada, México aumentó su cosecha a siete: tres de oro, dos de plata y dos de bronce, la cual podría aumentar en los siguientes días, pues la competencia concluye el próximo domingo 17.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El triatlón nacional cerrará sus actividades mañana con la prueba en equipos mixtos, en la que nuestro País podría ser uno de los grandes protagonistas y candidatos a colgarse un metal más.

