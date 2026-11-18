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Once años después de su participación en "Las Aparicio", Ana de la Reguera se apresta para estrenar un nuevo drama mexicano en el que las drogas y el alcohol son parte de ella.

Estreno y temática de "Doce lunas"

"Doce lunas", la ópera prima de Victoria Franco, coloca a la actriz veracruzana como una arquitecta que tras no poder tener un hijo y problemas con su esposo, desciende a causa de los vicios.

La cinta que ha tenido funciones en festivales de cine como Guadalajara, llegará a salas comerciales el próximo día 29.

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"La verdad es que he estado haciendo drama, pero en EU como en "Goliath" (serie), he estado haciendo drama, pero es cierto que últimamente en México había hecho más comedia.

"El guion, el personaje, que Victoria (la directora) sea ruda para trabajar, entonces era interesante trabajar así, siendo un cine independiente es muy arriesgado", comenta Ana.

Presentación y producción de la película

Ayer "Doce lunas" tuvo su premier en la Cineteca Chapultepec, a dónde acudió el elenco como Enrique Arreola ("Temporada de patos") quien interpreta al marido del personaje de Ana.

Victoria, la directora, es hermana de Michel Franco ("Nuevo orden") con quién hace una década codirigió el drama "A los ojos", pero considera a "Doce lunas" su ópera prima por ser su completa creadora.

Ciudad de México, como una construcción en la zona de Martín Carrera, el mercado Abelardo L. Rodríguez y la Alameda Central, fueron algunas de las locaciones elegidas, así como unos días en Puerto Vallarta.

"Siempre pensé en Ana, es alguien que me encanta por ser una actriz única, con una frescura y el hecho de que sea tan buena en la comedia es que es buena para el drama, pienso que quienes más hacen reír son las que más han vivido", considera Franco.

La fotografía del largometraje recayó en manos de Sergio Armstrong ("No" y "Neruda"); De la Reguera funge como productora ejecutiva, mientras que la producción estuvo conformada por Michel Franco, Eréndira Núñez Larios, Yardena Maimon y la propia Victoria.