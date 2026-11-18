¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Gilberto Mora se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana. Con apenas 18 años y un puñado de apariciones con el Tricolor, la joya de Xolos de Tijuana ya ha logrado algo que pocos futbolistas consiguen a tan corta edad: ganarse el respeto y la admiración tanto de sus compañeros como de sus rivales.

Mientras mantiene vivo el sueño de dar el salto al futbol europeo, Mora continúa construyendo una personalidad que conecta con la afición y llama la atención dentro de la cancha. Su talento, madurez y confianza con el balón lo han convertido en uno de los nombres más prometedores del balompié mexicano, al grado de que sus actuaciones ya no pasan desapercibidas para los equipos contrarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una muestra de ello se vivió en Monterrey, escenario del duelo de vuelta entre México y Jamaica. El joven mediocampista tuvo una destacada actuación y, una vez concluido el encuentro, terminó siendo uno de los jugadores más buscados por los integrantes del conjunto caribeño.Tras el silbatazo final, varios futbolistas jamaicanos se acercaron a Mora con la intención de intercambiar camisetas, un gesto de reconocimiento que el mexicano agradeció y aceptó con uno de los rivales que vio actividad en el partido. Sin embargo, las solicitudes no terminaron ahí.En un video difundido por Claro Sports, se observa a Mora dirigiéndose hacia los vestidores cuando vuelve a ser interceptado por otro jugador jamaicano, quien le pide su camiseta pese a que ya la había intercambiado previamente. Incluso, entre risas, le sugiere que le consiga otra de las que tuviera guardadas en el vestidor.La escena reflejó el impacto que el juvenil mexicano ha generado en poco tiempo y el respeto que ya despierta entre futbolistas de otras selecciones.