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Lo que inicialmente no estaba contemplado en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo terminó por convertirse en uno de los momentos políticos más relevantes de su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026: un encuentro cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes de viajar a China, la Mandataria había dicho que no tenía contemplado reunirse con su homólogo estadounidense durante la cumbre. Incluso había adelantado que la posibilidad de un encuentro podría concretarse hasta diciembre, durante la reunión del G20 en Mar-a-Lago, Florida.

Sin embargo, el escenario cambió en Shenzhen. En medio de una agenda internacional que incluyó encuentros con empresarios y reuniones bilaterales, entre ellas con el presidente de China, Xin Jinping, surgió la oportunidad de que ambos mandatarios sostuvieran una conversación que podría considerarse su primer encuentro bilateral formal de trabajo.

La reunión, sin embargo, estuvo rodeada de retrasos. La llegada de Trump a Shenzhen se demoró debido a que el mandatario estadounidense se encontraba previamente en Filipinas, lo que modificó los tiempos previstos para su participación en las actividades de la cumbre y el encuentro con la Presidenta Sheinbaum.

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La cita se concretó en el hotel The Langham, donde se hospedaba el mandatario estadounidense. El encuentro comenzó alrededor de las 17:55 horas, tiempo local, y se prolongó hasta aproximadamente las 18:31 horas, cuando Sheinbaum salió del inmueble acompañada por su comitiva.

Integración de comitivas y temas centrales

En la mesa de conversación estuvieron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Trump estuvo acompañado por Marco Rubio, secretario de Estado; Stephen Miller, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, encargado de las negociaciones comerciales.

Por parte de México, Sheinbaum acudió con el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quienes han participado en la construcción de la agenda diplomática y comercial del gobierno mexicano con Estados Unidos.

La integración de ambas comitivas reflejó los asuntos que estaban sobre la mesa: la relación diplomática entre los dos países, el comercio bilateral y, particularmente, el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Declaraciones y acuerdos tras la reunión

Horas antes, Sheinbaum había adelantado que la conversación sería breve y que uno de los principales asuntos sería el tratado comercial, cuyas negociaciones y revisión mantienen en la mesa a los tres socios de América del Norte.

"Va a ser una reunión breve, y evidentemente, pues vamos a tratar el tema del Tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas", explicó la Presidenta antes de acudir a la cita.

La expectativa estaba puesta en el futuro comercial de América del Norte, particularmente ante los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles mexicanos, así como las conversaciones para la revisión del acuerdo.

Tras concluir el encuentro, la Mandataria mexicana salió del hotel sin ofrecer declaraciones para dirigirse a la foto oficial de la APEC. Más tarde, utilizó sus redes sociales para dar cuenta del resultado de la conversación.

"Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común", publicó.

Posteriormente, en entrevista con medios, Sheinbaum calificó la conversación como positiva y señaló que ambos gobiernos acordaron volver a reunirse en Mar-a-Lago, durante las actividades del G20.

Con este encuentro, los dos mandatarios concretaron su primera reunión bilateral formal de trabajo, luego de haber coincidido anteriormente en actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Así, lo que inicialmente no estaba contemplado en la agenda de la Presidenta mexicana terminó por concretarse a miles de kilómetros de México, en una ciudad china que reunió a los principales líderes económicos del mundo y donde el futuro del T-MEC volvió a colocarse en el centro de la relación entre México y Estados Unidos.