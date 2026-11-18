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Sin César Montes ni Johan Vásquez, la Selección Mexicana necesitaba de un capitán para el compromiso ante Jamaica... y Rafael Márquez lo encontró en el mediocampista Erik Lira.

El futbolista de Cruz Azul no defraudó, tuvo otra soberbia exhibición con la playera verde y fue ovacionado por el Gigante de Acero luego de hacer una salvada monumental que pudo significar el primer gol para los jamaiquinos. Lira recorrió desde el medio campo rival para derribar a Renaldo Cephas, quien ya se perfilaba para abatir el arco mexicano sin portero.

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"Me representa como jugador (la jugada), como Selección y a todo el país. Realmente dejé todo el corazón. No pensé en más que ganar la pelota, y eso nos representa como selección y como país", declaró Erik tras la victoria (1-0) frente a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League.Sin embargo, lo verdaderamente importante fue que al fin pudieron cortar la mala racha de cinco partidos (tres derrotas) sin victoria desde la llegada de Rafael Márquez al banquillo."Era importante ganar para todos. Necesitábamos este clic, este cambio; la actitud fue de ganar cueste lo que cueste. Estamos tranquilos con lo que viene... hemos hablado todos, no por ser el capitán me tocó a mí; cualquiera puede salir con el gafete, esta es una selección así", declaró Lira.-----Imperdonable perder en casaTal y como decían durante la Copa del Mundo, Erik Lira mencionó que perder en casa no estaba permitido; había que ganar como fuere este compromiso en la Liga de Naciones de la Concacaf y limpiar la imagen tras lo sucedido en el duelo de ida, en Kingston."Se habló como grupo, cerramos filas y sabíamos que en casa no podíamos dar una imagen así. Tratamos de que la gente se sienta identificada. No hay que conformarnos, aún no logramos nada. Cada rival es difícil y todos nos quieren ganar. Hay que demostrar que estamos para grandes cosas", concluyó Erik Lira.