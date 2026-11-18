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Por su legado dentro de las canchas y su carismática personalidad, Jorge Campos se ha consolidado como uno de los máximos referentes en la historia del futbol mexicano.

Jorge Campos y su relación con la Selección Mexicana

El histórico exportero, quien actualmente se desempeña como analista de TV Azteca, mantiene una gran relación con los integrantes de la Selección Mexicana, a quienes suele brindar apoyo, consejos y palabras de aliento cada vez que tiene la oportunidad.

Es común ver al exguardameta de Pumas y miembro del cuerpo técnico de Ricardo La Volpe durante la Copa del Mundo de Alemania 2006 conviviendo de manera cercana con los futbolistas del Tricolor. Gracias a esa conexión, Campos ha construido fuertes lazos de amistad con varias generaciones de seleccionados nacionales, quienes reconocen su trayectoria y el impacto que tuvo en el futbol mexicano.

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Regalo especial tras triunfo en Nations League

Esa cercanía volvió a quedar de manifiesto tras el reciente triunfo de México por 1-0 sobre Jamaica en Monterrey, resultado que aseguró el boleto del combinado nacional a las semifinales de la Nations League de Concacaf. Al concluir el encuentro, Campos descendió a la zona de vestidores para saludar a los jugadores y compartir unos momentos con ellos.

Fue entonces cuando recibió un especial regalo por parte de Armando "Hormiga" González, futbolista del Olympiacos de Grecia, quien decidió obsequiarle su camiseta en muestra de admiración y respeto. El gesto fue recibido por parte del exarquero.

En imágenes compartidas por TV Azteca, se puede observar a Campos recorriendo los pasillos con la playera del exjugador de Chivas entre las manos, orgulloso del detalle recibido. Incluso, aprovechó la ocasión para mostrar el obsequio a otros integrantes del Tricolor, entre ellos Alexis Vega.