Anna Hall se cuelga el oro

TOKIO.- Anna Hall es la primera en admitir que las lesiones, las pérdidas extenuantes y las horas de práctica cuando sentía que no avanzaba la llevaron a perder su amor por el atletismo.

Pero el sábado se le vio a la estadounidense de 24 años sonriendo, saltando y bailando por la pista con la bandera de Estados Unidos a cuestas, evidencia que lo había encontrado una vez más.

La principal estrella multideportiva de Estados Unidos estampó su nombre junto al de nada menos que Jackie Joyner-Kersee, convirtiéndose en la segunda ganadora estadounidense de heptatlón del campeonato mundial, una prueba de resistencia de dos días que cerró con la propia JJK presente para ver a Hall ganar.

Esta victoria tiene raíces que se remontan a 2023, cuando Hall perdió el mundial ante la británica Katarina Johnson-Thompson por un margen casi demasiado cruel de 20 puntos, el tipo de ventaja que significan una diferencia de una pulgada en un lanzamiento, o medio segundo en una carrera.

Al año siguiente, una lesión de rodilla la ralentizó en su preparación hacia los Juegos Olímpicos de París, donde terminó quinta. Pero al menos lo logró. En las pruebas olímpicas de 2021, Hall chocó contra una valla, un accidente que llevó a que necesitara una cirugía en su pie y tobillo izquierdo.

En lo alto de esa lista de admiradores estaría Joyner-Kersee, quien, hasta el sábado, era la única atleta estadounidense en ganar el evento en los Juegos Olímpicos (1988 y 1992 ) o mundiales (1987). También posee el récord mundial desde 1988, aunque piensa que podría pertenecer a Hall algún día.

La puntuación ganadora de Hall de 6 .888 puntos la dejaron a 403 del récord de Joyner-Kersee.

Dijo que estaba feliz de no tener que estresarse al final de una de las pruebas más agotadoras en el atletismo. Fue muy diferente a la forma en que fueron los 800 metros finales hace dos años cuando perdió por 20 puntos ante Johnson-Thompson. Esta vez, Hall estaba 122 unidades por delante de la eventual medallista de plata Kate O’Connor cuando se alinearon para la última carrera. Ganó por 174.