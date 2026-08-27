Vence plazo para aumento a policías; hay 49 municipios omisos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Únicamente 10 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí han acreditado la homologación del salario de sus policías municipales, mientras que los restantes deberán presentar la documentación correspondiente a más tardar el próximo lunes 31 de agosto.

La reforma constitucional estableció un ingreso mínimo mensual neto de 14 mil pesos para los integrantes de las corporaciones municipales. El Decreto 0511, publicado el 16 de abril en el Periódico Oficial del Estado, concedió a los ayuntamientos 120 días naturales para efectuar las modificaciones presupuestales necesarias.

El 31 de agosto no corresponde al plazo para aplicar el aumento, sino a la fecha límite establecida, por única ocasión para el ejercicio 2026, para que los municipios acrediten documentalmente su cumplimiento ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, advirtió que las autoridades municipales omisas podrían ser sometidas a procedimientos de responsabilidad administrativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También señaló que los casos en los que se detecte que un ayuntamiento recibió recursos federales destinados al fortalecimiento de la seguridad pública y no los aplicó conforme a su finalidad podrían ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

La eventual responsabilidad penal no será determinada por el IFSE, sino por las autoridades investigadoras y judiciales competentes, a partir de las irregularidades que se documenten.

Diez municipios reportan cumplimiento

De acuerdo con información del SECESP, los municipios que han cumplido con el salario mínimo establecido son:

San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez Villa de Pozos Ciudad del Maíz Cárdenas Tierra Nueva Matehuala El Naranjo Zaragoza Cerro de San Pedro

La cifra representa alrededor del 17 por ciento de los municipios del estado. Los otros 49 no habían acreditado el cumplimiento hasta la fecha del último reporte.

Lecourtois López llamó la atención sobre las condiciones de Tancanhuitz, que cuenta con un número reducido de policías, y de San Nicolás Tolentino, donde, según el funcionario, no existe un solo elemento de Seguridad Pública registrado en la nómina municipal.

Revisarán recursos destinados a seguridad

El IFSE revisará el ejercicio de los recursos federales y municipales destinados a seguridad pública para determinar si fueron utilizados en el pago de salarios, contratación de agentes, adquisición de patrullas o compra de equipamiento.

Los ayuntamientos deberán informar si el aumento salarial fue cubierto total o parcialmente con recursos federales. El ejercicio de esos fondos estará sujeto a los mecanismos de fiscalización aplicables.

Para comprobar el cumplimiento, las administraciones municipales tendrán que presentar sus tabuladores autorizados, la base nominal de sus policías y los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de la nómina.

Los recibos deberán estar debidamente timbrados por el Servicio de Administración Tributaria, con el fin de verificar que los elementos recibieron efectivamente el salario establecido y evitar que los municipios simulen el cumplimiento mediante informes o modificaciones administrativas sin respaldo en los pagos.

Una vez recibida la información, el SECESP dispondrá de 30 días hábiles para revisarla y emitir una opinión favorable, favorable con observaciones o no favorable.

LEA TAMBIÉN Obligado, pagar bien a policías municipales Alcaldías deberán comprobar que acataron decreto del Ejecutivo, de acuerdo al SECESP

Cuando se detecten omisiones, inconsistencias o falta de documentación, el Secretariado podrá dar vista al IFSE para que inicie las acciones de fiscalización y promueva las responsabilidades administrativas correspondientes.