logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Apretada victoria de Wizards sobre Bucks

Por AP

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Apretada victoria de Wizards sobre Bucks

WASHINGTON.- CJ McCollum anotó 28 puntos, incluyendo un triple con 14.4 segundos restantes que ayudó a los Wizards de Washington a superar el lunes por la noche 129-126 a los Bucks de Milwaukee.

Los Wizards (3-16) han ganado dos de tres después de una racha de 14 derrotas consecutivas, y Milwaukee solo logró dividir en dos juegos contra Washington y Brooklyn, dos de los peores equipos de la NBA.

Estaba empatado a 115 después de que el ex destacado de los Bucks, Khris Middleton, anotara un triple para Washington.

Kevin Porter Jr. anotó 30 puntos para Milwaukee en su segundo juego de regreso tras una cirugía de rodilla. Este fue solo el tercer juego de toda la temporada para Porter, quien lidió con un esguince de tobillo y luego una rotura de menisco en su rodilla derecha. Anotó 13 puntos contra Brooklyn el sábado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Milwaukee lideraba 81-65 en el tercer cuarto antes de que Washington se recuperara para empatar antes de que terminara el cuarto.

Antetokounmpo anotó 26 puntos pero solo encestó seis de 11 desde la línea de tiros libres.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito el Campeonato Pony SL
Un éxito el Campeonato Pony SL

Un éxito el Campeonato Pony SL

SLP

Romario Ventura

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli
Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

Falleció el tenista Nicola Pietrangeli

SLP

AP

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College
Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

Se coronan los Buffalos de San Luis categoría College

SLP

Romario Ventura

Confía Toluca en lograr el bi
Confía Toluca en lograr el bi

Confía Toluca en lograr el bi

SLP

El Universal

Los Diablos defienden su corona, enfrentarán a Rayados en semifinales