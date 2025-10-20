Kylian Mbappé da victoria al Madrid

MADRID.- Real Madrid aprovechó una tarjeta roja para un jugador del Getafe que estuvo menos de un minuto en el campo para ganar 1-0 con un gol de Kylian Mbappé a los 80 minutos el domingo.

La victoria muy disputada devolvió al Madrid a la cima de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, que venció al último clasificado Girona 2-1 con un gol en el tiempo de descuento de Ronald Araújo el sábado.

El décimo gol de la temporada de Mbappé, líder de la liga, llegó poco después de que el anfitrión Getafe se quedara con un hombre menos debido a una tarjeta roja directa mostrada a Allan Nyom unos 40 segundos después de que saliera del banquillo.

Nyom cometió una falta al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior lejos del balón cuando el Madrid comenzaba a construir un contraataque a los 77.

El Madrid, que había estado luchando por crear oportunidades de gol significativas, aprovechó la expulsión y Mbappé anotó con un disparo desde dentro del área tras un buen pase filtrado de Arda Güler.

Mbappé ha marcado en 13 de los 14 partidos que ha jugado esta temporada para su club y su selección. Ha anotado al menos una vez en 11 partidos consecutivos.

Getafe se quedó con otro hombre menos cuatro minutos después cuando Álex Sancris recibió una segunda tarjeta amarilla por otra falta sobre Vinícius.

A pesar de jugar con nueve hombres, Getafe casi igualó en el tiempo de descuento, con el portero del Madrid Thibaut Courtois saliendo de la portería para hacer una difícil parada a corta distancia a un disparo de Abu Kamara dentro del área.

Getafe, que solo tuvo un intento a puerta, se mantuvo en el 12do lugar. Tiene una racha de cinco partidos sin ganar.

El Madrid ha ganado diez de sus 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, con su único revés siendo una derrota en la liga ante el Atlético de Madrid el mes pasado.

Al igual que en los otros partidos de La Liga este fin de semana, los jugadores se quedaron quietos durante los primeros 15 segundos del juego en oposición al plan de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Estados Unidos el 20 de diciembre.