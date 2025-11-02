Arsenal amplía su ventaja en la cima

MANCHESTER.- Las victorias siguen llegando para el Arsenal.

El líder de la Liga Premier amplió su ventaja en la cima de la clasificación a siete puntos el sábado tras una victoria por 2-0 contra el Burnley.

Son 13 victorias en 15 partidos en todas las competiciones para el equipo de Mikel Arteta después de un comienzo de temporada fulgurante que solo ha fortalecido la creencia de que por fin podría terminar su larga sequía de títulos.

Desde 2004 el Arsenal no ha sido coronado campeón de Inglaterra, pero rápidamente se ha establecido como el equipo a vencer esta temporada.

Los goles en la primera mitad de Viktor Gyokeres y Declan Rice en Turf Moor hicieron que llegaran a nueve victorias consecutivas en la Liga Premier y aumentaron la distancia entre el Arsenal y el grupo perseguidor.

El Manchester United perdió la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar, pero mantuvo su reciente racha invicta al anotar tarde para rescatar un empate 2-2 ante Nottingham Forest.

El Chelsea venció al Tottenham 1-0 y el Wolverhampton, que está en el fondo de la tabla, sigue sin ganar tras caer 3-0 ante el Fulham.

El Crystal Palace venció al Brentford 2-0 y el Brighton ganó 3-0 contra el Leeds.

CLASE MAGISTRAL DE DEFENSA

Otra victoria y otra portería a cero para un Arsenal que tiene, con diferencia, la defensa más sólida de la liga.

La victoria en Burnley fue la séptima vez consecutiva que el club londinense no concede goles, habiendo recibido solo tres en toda la temporada. Esta fue también la tercera vez en la liga esta campaña que el Arsenal no permitió a su oponente ningún tiro a puerta.

Crucialmente, los goles están fluyendo en el otro extremo y el fichaje de verano Viktor Gyokeres anotó por sexta ocasión en la temporada para poner al Arsenal al frente con un cabezazo a corta distancia a los 14 minutos. Rice duplicó la ventaja al 35 con otro cabezazo bajo.