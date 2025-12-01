Arsenal rescata el empate ante el Chelsea 1-1

Mikel Merino rescató el empate 1-1 para el Arsenal ante un Chelsea con 10 hombres, en un domingo que intensificó la puja por el título de la Liga Premier.

Arsenal marca el paso con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que escaló el segundo lugar. Chelsea quedó un punto más atrás en el tercer puesto.

Chelsea tuvo que remar en inferioridad numérica desde el final de la primera mitad cuando el centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo fue expulsado por una entrada temeraria sobre Merino. Pero el equipo local se adelantó a los 48 minutos con un cabezazo de Trevoh Chalobah.

Merino igualó a los 59, pero Arsenal no pudo aprovechar su ventaja numérica y cedió puntos fuera de casa por segundo partido seguido.

El Arsenal venció al Bayern Múnich a mitad de semana en la Liga de Campeones y Arteta dijo que había sido una semana positiva, aunque aceptó: “Debimos haber ganado el juego (del domingo), y no lo hicimos. Ese es un punto de aprendizaje para mí”.

El City fue el gran ganador del fin de semana, luego de su agónica victoria el sábado contra Leeds que hizo que el equipo de Pep Guardiola subiera por encima del Chelsea al segundo lugar en la clasificación.

Liverpool y Manchester United salieron victoriosos en sus visitas a rivales de Londres. Los Reds vencieron 2-0 a West Ham, mientras que el United remontó para vencer 2-1 a Crystal Palace.