Cuatro de Liga MX avanzan en la Leagues Cup
León, América, Toluca y Rayados disputarán los cuartos de final ante equipos de la MLS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Se acabó la primera fase de la Leagues Cup 2026 y ya solamente quedan cuatro equipos de la Liga MX en busca del campeonato.
León, América, Toluca y Rayados de Monterrey clasificaron a los cuartos de final y ya tienen rival para el duelo en busca de las Semifinales.
La Fiera, líder del sector de los clubes mexicanos, fue el único equipo que clasificó con las tres victorias; las Águilas lo hicieron con siete puntos; Toluca con seis unidades y Monterrey logró clasificar luego de la caída de Cruz Azul frente al Chicago Fire.
Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 aún no tienen fecha, sede ni horario. Los detalles se revelarán en las próximas horas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
Estos son los ocho equipos que buscarán el título en la cuarta edición de la Leagues Cup.
León vs Real Salt Lake
América vs Columbus Crew
Austin FC vs Toluca
Chicago Fire vs Rayados de Monterrey
no te pierdas estas noticias
Cuatro de Liga MX avanzan en la Leagues Cup
El Universal
León, América, Toluca y Rayados disputarán los cuartos de final ante equipos de la MLS
América avanza a 4tos. de final
El Universal
Las Águilas empatan con Austin en tiempo regular pero caen en penales