Atlante vence a Juárez y sueña con la Liguilla

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En un encuentro crucial para mantener las aspiraciones de clasificación a la Liguilla, el Atlante logró una victoria por 0-1 ante el FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez. Nicolás Carrera, defensa central del equipo blaugrana, se convirtió en el protagonista del partido al marcar el gol que selló el triunfo de su equipo en los minutos finales.

Desde un comienzo, el partido se desarrolló con dificultad para ambos equipos, quienes mostraron poca iniciativa en los primeros compases. La dinámica del encuentro tardó en establecerse, y fue hasta el minuto 30 cuando una jugada destacada interrumpió el ritmo monótono. Martín Sarrafiore, tras recuperar el balón en el centro del campo, se atrevió a disparar hacia la portería del FC Juárez, confiando en que el arquero Sebastián Jurado se encontraba adelantado. Pese a la calidad del remate y el festejo que siguió, la alegría de los jugadores del Atlante se vio truncada por el VAR, que intervino para anular el gol debido a una mano cometida por Sarrafiore en la jugada previa.

Poco antes de concluir el primer tiempo, Jhojan Julio tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador, pero su remate se estrelló en el poste tras un fallo en el control del balón. A medida que avanzó el segundo tiempo, el partido continuó con escasas acciones de peligro por parte de ambos equipos. Sin embargo, el encuentro cobró intensidad en sus minutos finales cuando Nicolás Carrera logró romper el empate, asegurando así los tres puntos para el Atlante.

Con esta victoria, el Atlante mantiene vivas sus esperanzas de clasificación a la Fiesta Grande, aunque la situación aún se presenta complicada. En contraste, la derrota supone un nuevo golpe para el FC Juárez, que ahora debe enfocar sus esfuerzos en el próximo torneo, tras una campaña que no cumplió con las expectativas. La jornada deja a los Potros de Hierro reafirmando su posición en la búsqueda de la Liguilla, mientras que el equipo fronterizo deberá replantear su estrategia para el futuro.

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