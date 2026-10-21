Checo Pérez anticipa su retiro de la Fórmula Uno tras GP de México

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El piloto mexicano Sergio Pérez, quien regresó a la Fórmula Uno hace menos de un año, ha manifestado su intención de considerar el retiro en los próximos años. En declaraciones a la cadena Televisa, Pérez comentó que llevar a Cadillac a un papel destacado en la competencia tomará más tiempo del que inicialmente había anticipado. Aclaró que aún no tiene un plazo preciso para su retiro, pero anticipa que no será dentro de muchos años.

A sus 36 años, Pérez tuvo un año complicado tras ser dejado fuera de la temporada pasada por Red Bull. Este año ha regresado al volante de Cadillac, un equipo que debuta en la categoría principal del automovilismo, y hasta el momento sus mejores resultados han sido dos posiciones de 14º lugar, además de haber abandonado cinco carreras debido a diversos inconvenientes técnicos.

El piloto destacó que quienes están familiarizados con la Fórmula Uno han podido apreciar su desempeño actual y que siente satisfacción por haber podido demostrar su talento tras un periodo marcado por circunstancias que le impidieron rendir al máximo en años anteriores. Actualmente, Cadillac se posiciona en el último lugar del campeonato de constructores sin haber sumado puntos.

Pérez también expresó que una de las razones que lo llevan a contemplar su retiro es el deseo de pasar más tiempo con su familia. Señaló que le gustaría imitar a otros pilotos de larga trayectoria, pero en este momento, el bienestar de sus cuatro hijos es una prioridad. "Mis hijos están en una edad en la que me gustaría pasar más tiempo con ellos", comentó.

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El piloto se prepara para participar en el Gran Premio de Estados Unidos, programado para finales de esta semana, antes de enfrentar su carrera de local en el Gran Premio de México, donde alcanzará un hito de 300 largadas en Fórmula Uno. Además, expresó su entusiasmo por proyectos fuera del automovilismo y manifestó su intención de finalizar su etapa en la Fórmula Uno de manera satisfactoria. Pérez indicó que pronto se harán anuncios sobre la fecha de su retiro.