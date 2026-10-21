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Gilberto Mora tramita su INE

La joya de los Xolos y seleccionado nacional alcanzó la mayoría de edad

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
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El futbolista tramita su credencial del INE

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      Recientemente, el futbol mexicano celebró el cumplimiento de la mayoría de edad de Gilberto Mora, un destacado jugador de los Xolos de Tijuana. Con apenas 18 años, Mora ha logrado posicionarse como una de las promesas más importantes del fútbol nacional, destacando en la Liga MX y convirtiéndose en figura relevante de la Selección Mexicana.

      Este avance en su vida personal también abre la puerta a futuras oportunidades profesionales, permitiéndole considerar una posible carrera en el fútbol europeo, un sueño que ha manifestado desde el inicio de su trayecto deportivo. Mora ha tenido un año significativo, siendo una de las estrellas en la primera fecha FIFA con el nuevo entrenador Rafael Márquez, donde anotó el primer gol de su gestión.

      Aparte de sus logros en el ámbito deportivo, Gilberto Mora ha comenzado a asumir responsabilidades propias de la vida adulta. Recientemente, obtuvo su primera Credencial para Votar, un documento que le permitirá realizar trámites oficiales en México. Esta etapa fue destacada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en sus redes sociales, donde se mostró el momento de su visita a un módulo en Tijuana para completar dicho trámite.

      En la publicación, el INE resaltó la importancia del compromiso cívico, señalando que "¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo!". Además, se mencionó que durante su visita, el futbolista se tomó fotografías con el personal del Instituto y con ciudadanos presentes, promoviendo así la participación ciudadana entre los jóvenes.

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      El desarrollo de Gilberto Mora en el fútbol y su responsabilidad cívica reflejan no solo su potencial como atleta, sino también su compromiso con su entorno. Este momento especial marca un nuevo capítulo en su vida tanto dentro como fuera del campo, dejando una expectativa positiva sobre su futuro en el deporte y su involucramiento como ciudadano.

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