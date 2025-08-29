Barren Gigantes serie ante Cubs

SAN FRANCISCO.- El dominicano Willy Adames conectó dos jonrones, Jung Hoo Lee bateó un sencillo que impulsó la carrera ganadora en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco vencieron el jueves 4-3 a los Cachorros de Chicago para completar una barrida de tres juegos.

Fue la décima victoria por dejar en el terreno para los Gigantes esta temporada y extendió su racha ganadora a cinco juegos.

La ofensiva de San Francisco no hizo mucho fuera de los jonrones de Adames hasta la novena.

Michael Busch conectó su 25º jonrón para los Cachorros. Dansby Swanson también se voló la barda para Chicago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ryan Walker (5-4), el tercero de los tres relevistas utilizados por el manager de los Gigantes, Bob Melvin, retiró a un bateador para llevarse la victoria.

Imanaga permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas.

El manager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado por discutir un ponche.

El abridor de San Francisco, Logan Webb, tuvo siete ponches y permitió tres carreras en siete entradas lanzadas.

Por los Gigantes, el dominicano Rafael Devers de 3-1 con una anotada. El venezolano Wilmer Flores de 4-1.