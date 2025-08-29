logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barren Gigantes serie ante Cubs

San Francisco deja tendido en el terreno a Chicago con agónica victoria

Por AP

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Barren Gigantes serie ante Cubs

SAN FRANCISCO.- El dominicano Willy Adames conectó dos jonrones, Jung Hoo Lee bateó un sencillo que impulsó la carrera ganadora en la novena entrada y los Gigantes de San Francisco vencieron el jueves 4-3 a los Cachorros de Chicago para completar una barrida de tres juegos.

Fue la décima victoria por dejar en el terreno para los Gigantes esta temporada y extendió su racha ganadora a cinco juegos.

La ofensiva de San Francisco no hizo mucho fuera de los jonrones de Adames hasta la novena.

Michael Busch conectó su 25º jonrón para los Cachorros. Dansby Swanson también se voló la barda para Chicago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ryan Walker (5-4), el tercero de los tres relevistas utilizados por el manager de los Gigantes, Bob Melvin, retiró a un bateador para llevarse la victoria.

Imanaga permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas.

El manager de los Cachorros, Craig Counsell, fue expulsado por discutir un ponche.

El abridor de San Francisco, Logan Webb, tuvo siete ponches y permitió tres carreras en siete entradas lanzadas.

Por los Gigantes, el dominicano Rafael Devers de 3-1 con una anotada. El venezolano Wilmer Flores de 4-1.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recibe el ADSL al campeón Toluca
Recibe el ADSL al campeón Toluca

Recibe el ADSL al campeón Toluca

SLP

Romario Ventura

El cuadro local buscará salir de su mala racha ante los dirigidos por Tony Mohamed

Jugará Orbelín Pineda Conference League
Jugará Orbelín Pineda Conference League

Jugará Orbelín Pineda Conference League

SLP

El Universal

Pierde Vingegaard liderato en España
Pierde Vingegaard liderato en España

Pierde Vingegaard liderato en España

SLP

AP

El danés cede el maillot rojo de líder al noruego Torstein Traeen

Gran Maestro Internacional
Gran Maestro Internacional

Gran Maestro Internacional

SLP

Antonio Loría De Regil

Gilberto “Pibe” Hernández Guerrero, está considerado como el segundo mejor ajedrecista mexicano de todos los tiempos, actualmente semiretirado, ahora dedica gran parte de su actividad a impartir clases a ajedrecistas de varios países.