Barsa es el nuevo líder en España

MADRID.- Lamine Yamal necesitó menos de un minuto para impactar en su regreso a la acción tras una lesión.

Yamal salió del banquillo en la segunda mitad el domingo y asistió en el gol de la ventaja de Robert Lewandowski a los 59 minutos en la victoria 2-1 de Barcelona contra la Real Sociedad en La Liga.

La quinta victoria consecutiva del club catalán en todas las competiciones llevó al Barcelona a la cima de la liga española, un punto por delante del Real Madrid, que fue aplastado el sábado 5-2 por el Atlético de Madrid.

El Barcelona ha anotado al menos un gol en 44 partidos consecutivos en todas las competiciones, igualando una racha que el club logró por última vez en la década de 1940. La racha actual comenzó a finales de 2024 tras una derrota por 1-0 en la liga ante el Leganés.

“Me encanta cómo jugamos contra un gran equipo, fue muy duro pero merecimos la victoria”, indicó el entrenador Hansi Flick.

Yamal ingresó al partido a los 58 minutos para reemplazar a Roony Bardghji y hacer su primera aparición después de perderse cuatro partidos debido a una lesión en el área púbica sufrida mientras jugaba para la selección nacional de España durante el parón internacional.

“Contento de tenerlo de vuelta, mostró rápido su calidad, su fuerza para crear ocasiones”, dijo Flick.

A Yamal también se le anuló un gol por fuera de juego al 74, y casi asistió en otro de Lewandowski al 84, cuando el delantero polaco fue negado por el travesaño.

Antes del partido, Yamal presentó a los aficionados el Balón de Oro al mejor jugador joven del año.

El Barcelona aún no tiene los permisos adecuados para regresar al renovado Estadio Camp Nou. Volvió al estadio de Montjuic después de jugar sus dos primeros partidos en casa en un recinto con capacidad para 6.000 personas en su instalación de entrenamiento.

El club también recibirá al Paris Saint-Germain en el Montjuic el miércoles en su debut en casa en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La Sociedad abrió el marcador con un disparo a quemarropa de Álvaro Odriozola tras un contraataque en el minuto 31 en lo que fue el único intento a puerta de la Sociedad en la primera mitad. Koundé igualó para el Barcelona con un cabezazo tras un tiro de esquina en el 43.

El centrocampista de la Sociedad Takefusa Kubo golpeó el poste en los minutos 72 y 84.

El entrenador Flick optó por el debut del joven de 17 años Pedro “Dro” Fernández, quien comenzó en el centro del campo.

Fue la cuarta derrota en cinco partidos para la Sociedad. El club del País Vasco venía de una victoria por 1-0 sobre el Mallorca en lo que fue su primera victoria de la temporada.