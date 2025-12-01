Bills arrollan a los Steelers

Josh Allen lanzó para un touchdown y corrió para otro, Joey Bosa capturó a Aaron Rodgers para que Christian Benford lograra cambiar el destino del juego con un balón suelto devuelto 17 yardas para anotación, y los Bills de Buffalo dominaron 26-7 a los Steelers de Pittsburgh el domingo.

Buffalo (8-4) se recuperó de una derrota en Houston al superar a Pittsburgh (6-6) en la línea frontal. James Cook corrió para 144 yardas mientras los Bills acumulaban 249 yardas por tierra y controlaban el reloj durante casi 42 minutos dentro del ventoso Acrisure Stadium.

Los vientos arremolinados en uno de los lugares más complicados de la liga hicieron que pasar el balón fuera casi imposible. Allen completó 15 de 23 para 123 yardas con una intercepción y un pase de anotación de tres yardas a Keon Coleman, quien regresó al roster activo después de haber sido descartado las últimas dos semanas por problemas disciplinarios.

El actual MVP prácticamente aseguró el juego cuando cruzó la línea de gol desde ocho yardas al inicio del último cuarto para darle a los Bills una ventaja de 16 puntos. Fue el touchdown 76 por tierra en la carrera de Allen, rompiendo el récord de la NFL para carreras de touchdown por un quarterback que brevemente compartió con Cam Newton.

Sin ambos tackles ofensivos titulares y enfrentando una de las mejores defensivas de pase de la liga, los Bills mantuvieron las cosas simples. Atacaron repetidamente la débil línea frontal contra la carrera de Pittsburgh, y cada vez que Buffalo parecía estar a punto de tambalearse, Allen extendía las series con sus piernas.

Las cosas no fueron tan bien para Pittsburgh. Rodgers, jugando con un soporte que protegía su muñeca izquierda rota, fue en gran medida ineficaz y se perdió parte de una serie al inicio de la segunda mitad después de ser golpeado por Bosa en la primera jugada del tercer cuarto.

Rodgers soltó el balón en la jugada, y Benford lo recogió y corrió hacia la zona de anotación para convertir un déficit de 7-3 al medio tiempo en una ventaja de 10-7. El quarterback de 41 años dejó el campo con la nariz ensangrentada.

Mason Rudolph reemplazó a Rodgers por una serie y lanzó una intercepción que terminó en manos de Benford. Buffalo avanzó 56 yardas en ocho jugadas, y el pase de Allen en cuarta oportunidad a Coleman le dio a los Bills un control firme del partido.

Rodgers regresó pero terminó diez de 21 para 117 yardas mientras los Steelers perdían por quinta vez en siete juegos siendo abucheados con frecuencia.

A pesar de la caída, Pittsburgh sigue empatado con Baltimore por el liderato de la AFC Norte. Los rivales se enfrentarán dos veces en las últimas cinco semanas.

Las esperanzas de Buffalo de alcanzar a Nueva Inglaterra, líder de la AFC Este, siguen vivas, y el estilo de juego que los Bills mostraron en el frío de finales de noviembre podría servirles bien en el tramo final.