Brilla el Milan y vence a Napoli

MILÁN.- Un Christian Pulisic completamente en forma será temido por todos los equipos de la Serie A después de que el internacional de Estados Unidos liderara la victoria el domingo 2-1 del AC Milan a una victoria sobre el campeón defensor Napoli.

Fue la primera derrota de la temporada para el Napoli.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, había dicho poco antes del inicio que Pulisic no estaba en la mejor forma, pero el estadounidense iluminó San Siro y logró un gol y una asistencia antes de ser sacrificado cuando su equipo se quedó con diez hombres al inicio de la segunda mitad.

Fue el sexto gol de Pulisic en siete partidos esta temporada para el Milan.

Milan y Napoli encabezan la clasificación de la Serie A con 12 puntos junto con la Roma, después de que el equipo de la capital venciera 2-0 al Hellas Verona.

El partido fue anunciado como una batalla por el título a principios de temporada y también fue el primer encuentro en más de 11 años entre dos de los entrenadores italianos más exitosos, Allegri y su homólogo del Napoli, Antonio Conte.

El Milan tuvo un comienzo perfecto al tomar la delantera en menos de 150 segundos gracias a la magia de Pulisic. El estadounidense evadió a Luca Marianucci para correr desde su propia mitad por la izquierda y mantener el balón en juego. Se internó y pasó nuevamente al defensor del Napoli para enviar el balón a Saelemaekers, quien lo empujó a la red.

El Milan debería haber duplicado su ventaja gracias a un magnífico pase de Pulisic, pero Youssouf Fofana disparó por encima del travesaño.

Pulisic anotó el segundo al 31. Esta vez fue Strahinja Pavlovic quien avanzó y superó un par de desafíos débiles antes de retroceder para Fofana, quien lo tocó para que Pulisic lo enviara a la red.

El Milan parecía dirigirse a una victoria sorprendentemente cómoda, pero complicó las cosas cuando el defensor Pervis Estupiñán regaló innecesariamente un penal y fue expulsado por arrastrar al capitán del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, en el área.

Kevin De Bruyne convirtió el penalti para su tercer gol en cinco partidos desde que se unió al Napoli en una transferencia gratuita desde el Manchester City.

Con el Milan reducido a diez hombres y necesitando proteger una ventaja mínima, Pulisic fue sustituido por el defensor Davide Bartesaghi, y se retiró con una ovación de pie en San Siro.