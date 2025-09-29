logo pulso
Vándalo tripulaba motocicleta hurtada

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalo tripulaba motocicleta hurtada

En trabajos de prevención y vigilancia desplegados en todos los sectores de la demarcación, policías de la Guardia Civil detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, acción que se realizó en la colonia Fracción Rivera.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Ignacio López Rayón en la colonia mencionada, observaron que un individuo circulaba en un vehículo sin casco y de forma temeraria, por lo que le pidieron detenerse para señalarle la debida sanción.

Después de dialogar con él este se identificó como Juan “N”, de 33 años, quien mostró una actitud evasiva a quien se le realizó una inspección a su persona, y al mismo tiempo se consultó el estatus legal del automotor en Plataforma México.

El resultado mostró que la moto marca Vento, de color rojo y negro contaba con reporte de robo vigente del día 23 de septiembre de 2025; de inmediato se le hizo saber que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo, además le informaron los derechos que le asisten.

El infractor fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente junto con el objeto constitutivo de delito, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

