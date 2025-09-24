Buen arranque del voleibol de UASLP en Circuito Estudiantil

Con un balance positivo de tres victorias y una derrota, los equipos femenil y varonil de voleibol de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) arrancaron su participación en el Circuito Estudiantil de Voleibol 2025, celebrado en la ciudad de Querétaro.

En la rama varonil, la sexteta potosina abrió actividades frente a la Universidad Politécnica de Querétaro, en un duelo reñido que terminó con derrota para los universitarios en cuatro parciales: 23-25, 21-25, 25-15 y 19-25. Sin embargo, el equipo mostró reacción inmediata en su segundo compromiso al imponerse en tres sets al Instituto Tecnológico de Querétaro con marcadores de 25-21, 17-25 y 25-22.

Por su parte, el equipo femenil de la UASLP, conocido como Águilas, tuvo un inicio contundente al vencer en su debut al Instituto Tecnológico de Querétaro con parciales de 25-11, 25-21 y 25-14. En su segundo encuentro, las potosinas superaron en un duelo cerrado a la Universidad Politécnica de Querétaro por 25-16, 18-25 y 15-10.

Con estos resultados, los representativos de la UASLP demostraron solidez y competitividad en el arranque del circuito, dejando buenas sensaciones de cara a sus próximos compromisos dentro del calendario estudiantil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí