Buffalos llega a la gran final

Los Buffalos SLP firmaron una de sus victorias más emocionantes de la temporada al derrotar 13-12 en tiempo extra a los Forajidos de Zacatecas, en un duelo que mantuvo a la afición al borde del asiento y que en tiempo regular concluyó 6-6. El encuentro tuvo lugar este domingo 23 de noviembre en el Campo Buffalos, dentro del Parque Tangamanga I, donde el sol imponente y la energía de la afición crearon el escenario perfecto para un choque intenso.

Con este resultado, Buffalos aseguró su boleto a la gran final de la categoría College de FBA Internacional México COB, donde se medirá a los Cachorros de León, uno de los equipos más sólidos del torneo.

El partido se caracterizó desde el inicio por un duelo defensivo férreo y ofensivas que tuvieron que pelear cada yarda bajo una tensión constante. Al igual que la semana anterior, el marcador cerrado reflejó la paridad entre ambos conjuntos y el carácter competitivo que define a esta división.

Tras terminar empatados en el tiempo reglamentario, todo se resolvió en las series desde la yarda 25. Fue entonces cuando la ofensiva de Buffalos mostró determinación, encontrando la anotación que necesitaban para tomar ventaja. El punto extra, ejecutado con precisión, se convirtió en la diferencia definitiva y desató una celebración memorable en el centro del campo, donde jugadores, cuerpo técnico y aficionados hicieron vibrar el espíritu de la manada.

Ahora, Buffalos buscará coronarse ante Cachorros de León en un duelo que promete intensidad, estrategia y una atmósfera cargada de emoción entre dos equipos que han demostrado nivel y consistencia a lo largo de toda la campaña.