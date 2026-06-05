logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cachorros dejan tendidos a los Atléticos

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cachorros dejan tendidos a los Atléticos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CHICAGO.- Un sencillo impulsor de Pete Crow-Armstrong coronó una novena entrada de cuatro carreras y los Cachorros de Chicago superaron el jueves 7-6 a los Atléticos para evitar una barrida en la serie de tres juegos.

      Crow-Armstrong también conectó un jonrón solitario, su noveno de la temporada, en la sexta entrada por Chicago, que había perdido tres duelos seguidos y 14 de 17. Joel Kuhnel (1-2) permitió cinco hits de Chicago en la novena entrada y cargó con las cuatro carreras. El dominicano Luis Medina lo reemplazó con dos outs y cedió el sencillo del empate a Dansby Swanson antes de que Crow-Armstrong impulsara a Seiya Suzuki.

      Ian Happ pegó un jonrón e impulsó tres carreras por Chicago, que conectó siete hits en la novena entrada después de apenas cuatro immparables en las primeras ocho. Ryan Rolison (4-1) trabajó la última entrada y un tercio por los Cachorros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México juega último amistoso contra Serbia en Toluca
      México juega último amistoso contra Serbia en Toluca

      México juega último amistoso contra Serbia en Toluca

      SLP

      El Universal

      El Tri busca consolidar su preparación para el Mundial 2026 con un partido exigente ante Serbia.

      Charles Leclerc renueva contrato con Ferrari antes de GP Mónaco
      Charles Leclerc renueva contrato con Ferrari antes de GP Mónaco

      Charles Leclerc renueva contrato con Ferrari antes de GP Mónaco

      SLP

      AP

      Leclerc admitió ofertas de otros equipos, pero reafirmó su compromiso con Ferrari.

      Maja Chwalinska avanza a la final de Roland Garros 2024: "Voy a beber mi té"
      Maja Chwalinska avanza a la final de Roland Garros 2024: "Voy a beber mi té"

      Maja Chwalinska avanza a la final de Roland Garros 2024: "Voy a beber mi té"

      SLP

      AP

      Mirra Andreeva alcanzó su primera final de Grand Slam tras vencer a Marta Kostyuk.

      Alfaro destaca plan y entrega de Paraguay para Mundial 2026
      Alfaro destaca plan y entrega de Paraguay para Mundial 2026

      Alfaro destaca plan y entrega de Paraguay para Mundial 2026

      SLP

      AP

      Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años con un grupo parejo en el torneo de Estados Unidos.