Cachorros dejan tendidos a los Atléticos

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CHICAGO.- Un sencillo impulsor de Pete Crow-Armstrong coronó una novena entrada de cuatro carreras y los Cachorros de Chicago superaron el jueves 7-6 a los Atléticos para evitar una barrida en la serie de tres juegos.

Crow-Armstrong también conectó un jonrón solitario, su noveno de la temporada, en la sexta entrada por Chicago, que había perdido tres duelos seguidos y 14 de 17. Joel Kuhnel (1-2) permitió cinco hits de Chicago en la novena entrada y cargó con las cuatro carreras. El dominicano Luis Medina lo reemplazó con dos outs y cedió el sencillo del empate a Dansby Swanson antes de que Crow-Armstrong impulsara a Seiya Suzuki.

Ian Happ pegó un jonrón e impulsó tres carreras por Chicago, que conectó siete hits en la novena entrada después de apenas cuatro immparables en las primeras ocho. Ryan Rolison (4-1) trabajó la última entrada y un tercio por los Cachorros.