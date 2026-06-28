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Rangers logran sexta victoria en 9 juegos

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Rangers logran sexta victoria en 9 juegos
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      TORONTO.- Corey Seager bateó un jonrón solitario, Jake Burger pegó tres hits e impulsó dos carreras y los Rangers de Texas vencieron 7-4 a los Azulejos de Toronto el sábado.

      El mexicano Alejandro Osuna añadió un imparable productor de dos carreras, mientras los Rangers ganaron por sexta vez en sus últimos nueve juegos.

      Seager la sacó del parque ante Braydon Fisher en la sexta entrada, su décimo. Texas ha conectado jonrones en una cifra máxima de la temporada de 10 juegos consecutivos.

      Peyton Gray (3-0) consiguió siete outs para llevarse la victoria y Tyler Alexander cerró para su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

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      El venezolano Yohendrick Piñango conectó un jonrón de dos carreras y el mexicano Alejandro Kirk añadió un cuadrangular solitario, pero los Azulejos perdieron por quinta vez seguida.

      Los bateadores 2-3-4 de Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., Daulton Varsho y Kazuma Okamoto, se fueron de 13-0 con siete ponches.

      El derecho de los Azulejos Dylan Cease (4-4) permitió cuatro carreras y cuatro imparables en 4 2/3 entradas. Dio cinco bases por bolas y ponchó a 10.

      Cease ha ganado apenas una vez en siete aperturas.

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