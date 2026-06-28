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Canadá y Sudáfrica abren ronda de 16vos.

Ambas selecciones lograron superar por primera vez la fase de grupos

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Canadá y Sudáfrica abren ronda de 16vos.
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      INGLEWOOD.- Canadá, una de las anfitrionas del torneo, y Sudáfrica pondrán en marcha este domingo los dieciseisavos de final del primer Mundial de la historia con 48 participantes, en el que ambas lograron superar por primera vez la fase de grupos e irán por más en su primer enfrentamiento oficial.

      Será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el arbitraje de Joao Pedro da Silva Pinheiro para definir al primer clasificado a los octavos de final en esta edición, instancia en la que el vencedor chocará con el ganador del partido que jugarán Países Bajos y Marruecos el lunes en Monterrey.

      Canadá, que será el primer seleccionado anfitrión en disputar un partido de la Copa del Mundo fuera de su territorio, ya mejoró sus dos participaciones previas pues hasta ahora nunca había ganado siquiera un partido, tanto cuando debutó en México 1986, como cuando disputó a pasada edición en Qatar 2022.

      El cuarto puesto en la Copa América que jugó en 2024 y en la que cayó con Argentina en semifinales y con Uruguay (eliminado del Mundial en la víspera) en el partido por el tercer escalón del podio, así como la localía permitían albergar ciertas esperanzas en el plantel entrenado por el estadounidense Jesse Marsch.

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      El empate del estreno ante Bosnia-Herzegovina y la posterior goleada por 6-0 sobre Qatar alimentaron aún más las ilusiones, a pesar del traspié frente a Suiza en el cierre de la fase de grupos que la relegó al segundo puesto, al contrario de lo que sucedió con los "Bafana Bafana" comandados por el belga Hugo Broos, que fueron de menor a mayor.

      Sudáfrica cayó por 2-0 en el estreno frente a México, otro de los anfitriones de esta Copa ante el cual reeditó aquel duelo inaugural del Mundial que organizó en 2010, último que disputó y del que se despidió en primera ronda, tal como le había sucedido en sus anteriores participaciones en Francia 1998 y en Corea-Japón 2002.

      A diferencia de Canadá, la selección africana sí había celebrado victorias (frente a Eslovenia en esa segunda Copa que jugó y frente a Francia en la que albergó) antes de derrotar a Corea del Sur en esta edición, desplazándola del segundo puesto del Grupo A detrás de México, su "verdugo" en el debut, tras lo cual empató con República Checa.

      Este domingo en Inglewood sólo vale ganar para ambos equipos en un duelo en el que Canadá seguramente extrañará a Ismael Koné, mediocampista del Sassuolo que sufrió una grave lesión de tibia y peroné y espera por ver en acción del lateral Alphonso Davies, jugador del Bayern Múnich.

      Confirmado en el once inicial canadiense Jonathan David, delantero de Juventus y goleador de su selección en este Mundial con tres festejos, ante un rival que no podrá contar con Themba Zwane, que purgará su tercer partido de castigo por su expulsión frente a México y que la superó en el único antecedente previo, cuando chocaron en un amistoso en 2007 que ganó Sudáfrica por 2-0 en Durban. El de hoy será el aperitivo en el arranque de "otro torneo", como afirman los propios protagonistas, en el que un mal día puede mandarte a casa.

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