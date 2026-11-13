Aguilar y Christian Nodal celebran seis años de "Dime cómo quieres"

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar y Christian Nodal se cantaron frente a frente en la intimidad de su hogar, él con una guitarra interpretó parte del tema "Dime como quieres", estrenado hace seis años, cuando estaba en plena relación amorosa con Belinda; los ahora esposos celebraron el sexto aniversario de la canción que al aparecer revelaba que entre ellos siempre hubo un sentimiento más allá de una amistad.

La canción "Dime cómo quieres", interpretada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, se estrenó el 12 de noviembre de 2020 como parte de la edición de lujo del álbum "Ayayay!", de Nodal, y posteriormente también se incluyó como sencillo del disco "Mexicana enamorada", de Aguilar, el tema fue escrito por el propio Nodal junto al compositor Edgar Barrera.

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Con un estilo de regional mexicano, la canción presenta un intercambio de preguntas y respuestas entre dos enamorados, con un toque de picardía, humor y romanticismo, Nodal interpreta a un hombre que busca conquistar a una mujer y está dispuesto a adaptarse a lo que ella quiera con tal de conseguir su cariño. En contraste, Ángela Aguilar da voz a una joven desconfiada, que no se deja impresionar fácilmente, le pone condiciones y le advierte que no será sencillo ganarse su corazón, además de señalar que su entorno no aprueba ese acercamiento.Con el paso del tiempo, el tema adquirió un significado especial en la historia personal de ambos cantantes, la propia Ángela ha recordado que la canción le evoca una etapa juvenil y genuina de su vida.-----Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten momento íntimo y románticoCon poca luz y sentados uno frente al otro, Christian y Ángela se cantaron el tema "Dime cómo quieres", la romántica interpretación la cerraron con un beso en la boca y con un "Te amo", celebraron el sexto aniversario de su tema conjunto.La pareja, que desde que destapó su relación hace más de dos años, ha enfrentado la crítica, decidió grabar este video en la intimidad de su hogar y compartirlo en redes sociales, donde escribieron:"Han pasado 6 añitos de 'Dime Cómo Quieres'. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música. Gracias por llevarla tan lejos y guardarla tan cerquita del corazón", se lee.Nodal borró u ocultó todas sus publicaciones para únicamente dejar un par de viejos videos, cuando comenzaba en la música, y ahora el video con su esposa, quien recientemente presumió la buena relación que hay entre su marido y su papá Pepe Aguilar.