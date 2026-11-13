Avril Lavigne anuncia que es mamá a los 42 años

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá a los 42 años, la cantante canadiense compartió en sus redes sociales fotografías con las que dio a conocer la llegada de una bebé, aunque no ofreció detalles sobre su nacimiento ni sobre quién sería el padre.

En una de las imágenes aparecen las manos de dos adultos junto a la pequeña mano de la recién nacida, mientras que en la segunda fotografía la intérprete de "Complicated" aparece cargando a la bebé.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje que llamó la atención por su peculiar sentido del humor: "Nuestra Mini Princesa de mierda ha llegado".El anuncio tomó por sorpresa a sus fanáticos, pues la artista ha mantenido su vida sentimental lejos de los reflectores y no ha confirmado públicamente una relación de pareja en los últimos años, tampoco se sabía que estuviera esperando un hijo, por lo que las imágenes generaron interrogantes sobre esta nueva etapa de su vida.-----La vida amorosa de Avril LavigneLa vida amorosa de la cantante ha estado marcada por dos matrimonios y algunos romances con figuras del espectáculo, su primer matrimonio fue con Deryck Whibley, vocalista de la banda Sum 41, con quien se casó en 2006. La pareja se separó tres años después y concretó su divorcio en 2010.Posteriormente, en 2013, llegó al altar con Chad Kroeger, líder de Nickelback, sin embargo, la relación terminó en 2015, aunque ambos conservaron una relación cordial; en 2022, Avril anunció su compromiso con el músico Mod Sun, quien le propuso matrimonio en París. La boda nunca se concretó, pues la pareja terminó su relación a principios de 2023, después de esa ruptura, la cantante fue relacionada sentimentalmente con el rapero Tyga, aunque el romance fue breve.Más recientemente, en 2024, fue vista durante unas vacaciones en Italia acompañada de un hombre cuya identidad no hizo pública. Desde entonces no ha confirmado una nueva relación sentimental.En el terreno profesional, la intérprete de 42 años continúa activa en la música, en 2024 lanzó "Greatest Hits", un recopilatorio de sus canciones más exitosas con el que también emprendió una gira internacional; además, ha participado en festivales y colaboraciones musicales, entre ellas el tema "77", junto al rockero Billy Idol.La cantante también ha hablado abiertamente sobre las consecuencias que tuvo en su vida la enfermedad de Lyme que le diagnosticaron en 2014, padecimiento que la mantuvo alejada de los escenarios durante un periodo prolongado y que la llevó a priorizar su salud y bienestar.