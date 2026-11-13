Steven Tyler enfrenta juicio civil por abuso sexual en los 70s

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, enfrentará un nuevo juicio civil por las acusaciones de abuso sexual presentadas por Julia Misley, quien asegura que el cantante mantuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 16 años, durante la década de 1970.

De acuerdo con información de "Rolling Stone" en Español, un juez de California fijó el próximo 3 de mayo de 2027 como fecha para el juicio, luego de que el caso sufriera diversos retrasos por cambios en el equipo judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El magistrado Lawrence Riff, quien asumió recientemente el expediente, también abrió la posibilidad de revisar las resoluciones de su antecesora, Patricia Young, quien se apartó voluntariamente del caso en septiembre, luego de reconocer que había conversado sobre el asunto con otro juez que estaba inhabilitado para intervenir.Riff señaló que reconsiderará cualquier decisión previa si alguna de las partes lo solicita, pues busca garantizar que el procedimiento se desarrolle de manera transparente. Sin embargo, aclaró que las revisiones se harán con los argumentos que ya fueron presentados ante el tribunal, sin permitir que se incorporen otros nuevos.-----¿De qué acusan a Steven Tyler?La demanda fue presentada en diciembre de 2022 por Julia Misley, quien anteriormente era conocida como Julia Holcomb, la mujer relató que conoció al líder de Aerosmith en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 25, y según su denuncia, Tyler inició una relación con ella que se prolongó durante aproximadamente tres años y en la que habría existido manipulación y abuso sexual. Los presuntos hechos ocurrieron en diferentes estados de Estados Unidos, entre ellos Oregón, Washington, Massachusetts y California.Para llevar el caso ante los tribunales, Misley recurrió a la Ley de Víctimas Infantiles de California, aprobada en 2019, que permitió temporalmente a sobrevivientes de abuso sexual durante la infancia presentar demandas por hechos que habían quedado fuera de los plazos legales.Steven Tyler ha negado las acusaciones y pidió que la demanda fuera desestimada; su defensa argumentó que gran parte de la relación ocurrió en Massachusetts, donde la edad de consentimiento era de 16 años, por lo que consideró que debía aplicarse la legislación de ese estado.La demandante, por su parte, sostiene que el músico habría utilizado drogas y un acuerdo de tutela para mantener la relación y trasladarla entre distintos estados, también argumentó que pudo comprender mejor las experiencias que vivió después de leer la autobiografía del cantante, publicada en 2011.Aunque el proceso tendrá nuevas audiencias y podría elevar los gastos legales de ambas partes, el magistrado mantiene como objetivo que el juicio civil contra Steven Tyler comience el 3 de mayo de 2027.