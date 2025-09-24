Canel’s celebrará sus 100 años con Atl. de San Luis

El Atlético de San Luis se enfrenta al Club América en uno de los partidos más esperados del torneo. Pero esta fecha va más allá del futbol: será también una celebración de historia y legado.

Como parte de los festejos del centenario de Canel’s, el equipo potosino saldrá a la cancha con un jersey conmemorativo de edición limitada, diseñado especialmente para honrar los 100 años de una marca que forma parte de la historia potosina.

Pero este uniforme es más que una prenda: representa un siglo de esfuerzo, tradición y pasión. Valores que comparten tanto Canel’s como el Atlético de San Luis, y que los potosinos viven en cada partido.

Al respaldar al equipo de casa, Canel’s no solo celebra su historia: proyecta su compromiso con el deporte, la afición y los próximos 100 años de historia que están por escribirse, dentro y fuera de la cancha.

