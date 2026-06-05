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CEFOR Promotora SL por el sueño de la final

Por Romario Ventura

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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CEFOR Promotora SL por el sueño de la final
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      La categoría Sub-17 de Cefor Promotora San Luis mantiene vivo el sueño de disputar el título de la Liga Nacional de Futbol Amateur, luego de conseguir su boleto a las semifinales del campeonato, instancia en la que se medirá el próximo sábado a la Universidad Autónoma de Zacatecas en territorio zacatecano.

      La escuadra potosina logró su clasificación tras superar una complicada serie de cuartos de final frente a la Escuela de Futbol Jaime Correa. Después de caer en el partido de ida, Cefor Promotora San Luis reaccionó en el encuentro de vuelta y se impuso por marcador de 3-1, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

      La insistencia de los potosinos rindió frutos al minuto 16, cuando un disparo de media distancia terminó en el fondo de las redes para abrir el marcador y acercar al equipo a la remontada.

      Sin embargo, el cuadro visitante reaccionó y adelantó líneas en busca de igualar las acciones. Su esfuerzo tuvo recompensa antes del descanso al conseguir el empate 1-1, resultado con el que ambas escuadras se fueron al medio tiempo.

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      Para la parte complementaria, Cefor Promotora San Luis retomó el dominio del encuentro y rápidamente volvió a ponerse al frente en el marcador con el 2-1, resultado que lo colocaba momentáneamente en la siguiente ronda.

      Con el paso de los minutos, el conjunto potosino mantuvo el control del partido y continuó generando oportunidades de peligro hasta que encontró el tercer gol de la tarde, anotación que selló el triunfo por 3-1 y la clasificación a las semifinales.

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