CEFOR Promotora SL por el sueño de la final

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La categoría Sub-17 de Cefor Promotora San Luis mantiene vivo el sueño de disputar el título de la Liga Nacional de Futbol Amateur, luego de conseguir su boleto a las semifinales del campeonato, instancia en la que se medirá el próximo sábado a la Universidad Autónoma de Zacatecas en territorio zacatecano.

La escuadra potosina logró su clasificación tras superar una complicada serie de cuartos de final frente a la Escuela de Futbol Jaime Correa. Después de caer en el partido de ida, Cefor Promotora San Luis reaccionó en el encuentro de vuelta y se impuso por marcador de 3-1, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

La insistencia de los potosinos rindió frutos al minuto 16, cuando un disparo de media distancia terminó en el fondo de las redes para abrir el marcador y acercar al equipo a la remontada.

Sin embargo, el cuadro visitante reaccionó y adelantó líneas en busca de igualar las acciones. Su esfuerzo tuvo recompensa antes del descanso al conseguir el empate 1-1, resultado con el que ambas escuadras se fueron al medio tiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la parte complementaria, Cefor Promotora San Luis retomó el dominio del encuentro y rápidamente volvió a ponerse al frente en el marcador con el 2-1, resultado que lo colocaba momentáneamente en la siguiente ronda.

Con el paso de los minutos, el conjunto potosino mantuvo el control del partido y continuó generando oportunidades de peligro hasta que encontró el tercer gol de la tarde, anotación que selló el triunfo por 3-1 y la clasificación a las semifinales.