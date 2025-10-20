Cefor Promotora y León GEN empatan

En un duelo cargado de intensidad y desgaste físico, Cefor Promotora San Luis igualó 2-2 ante León GEN en tiempo regular, aunque el conjunto visitante se quedó con el punto extra en la tanda de penales tras imponerse 4-3, en partido celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva “21 de Marzo”.

El encuentro comenzó con gran ritmo por parte del cuadro potosino, que al minuto 5 estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de Abraham Sánchez, el cual se estrelló en el travesaño. La insistencia local dio frutos al minuto 13, cuando Aarón Ramírez recuperó un balón en tres cuartos de cancha, dejó atrás a tres defensores y con un disparo colocado al ángulo superior izquierdo marcó un auténtico golazo para el 1-0 de Cefor Promotora San Luis.

Con el control del juego, los dirigidos por San Luis mantuvieron la presión. Al minuto 31, Josué Honorio probó suerte con un disparo que pasó apenas desviado del poste derecho. Sin embargo, León GEN respondió con un contragolpe letal: Dulio César tomó el balón desde media cancha, se escapó entre la zaga local y definió con un tiro raso al ángulo inferior derecho para empatar el duelo 1-1.

Ya en tiempo agregado del primer lapso (45+2’), el árbitro marcó penal a favor de Cefor tras una falta sobre Alan Ramírez, quien ejecutó con potencia y precisión para devolver la ventaja a los locales 2-1 antes del descanso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el complemento, León GEN adelantó líneas y al 53’ Diego García obligó al arquero potosino a una gran atajada para mantener la ventaja. Cefor respondió con un remate de Santiago Juárez al 76’, que pasó apenas por encima del arco visitante.

El esfuerzo potosino se vio empañado al minuto 79, cuando en una jugada a balón parado Daryan Morales aprovechó una salida en falso del guardameta para igualar nuevamente los cartones 2-2. En la recta final, Cefor Promotora San Luis buscó con insistencia el gol del triunfo, pero la falta de contundencia y la buena labor defensiva de León GEN mantuvieron el empate. En la definición por penales, el conjunto visitante se impuso 4-3, llevándose el punto extra con un marcador global de 6-5.