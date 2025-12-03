Celtics resisten y se imponen a Knicks

BOSTON.- Jaylen Brown anotó 42 puntos, su máximo número de la temporada, y finiquitó el partido con una volcada en los últimos segundos para que los Celtics de Boston se impusieran el martes 123-117 a los Knicks de Nueva York, en una revancha de la última semifinal de la Conferencia Este.

Derrick White anotó siete de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, después de que los Celtics repelieron un ataque de Nueva York que redujo una desventaja de 15 tantos a 102-99. Jordan Walsh sumó seis unidades y cinco rebotes en el último cuarto por Boston.

Mikal Bridges anotó 17 de sus 35 unidades en el cuarto período y acertó ocho de 12 desde la línea de tres puntos en total. El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 29 tantos por los Knicks, que habían ganado cuatro duelos seguidos.

Boston ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Los Knicks comenzaron colocándose adelante por 17-4 y ganaban por 39-25 antes de que Boston anotara los siguientes 12 puntos y luego sumara siete seguidos, tomando una ventaja de 47-46 con una volcada de Brown que despertó a la multitud.

Brown anotó 18 puntos en el segundo cuarto y 15 en el tercero.