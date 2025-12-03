logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Celtics resisten y se imponen a Knicks

Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Celtics resisten y se imponen a Knicks

BOSTON.- Jaylen Brown anotó 42 puntos, su máximo número de la temporada, y finiquitó el partido con una volcada en los últimos segundos para que los Celtics de Boston se impusieran el martes 123-117 a los Knicks de Nueva York, en una revancha de la última semifinal de la Conferencia Este.

Derrick White anotó siete de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, después de que los Celtics repelieron un ataque de Nueva York que redujo una desventaja de 15 tantos a 102-99. Jordan Walsh sumó seis unidades y cinco rebotes en el último cuarto por Boston.

Mikal Bridges anotó 17 de sus 35 unidades en el cuarto período y acertó ocho de 12 desde la línea de tres puntos en total. El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 29 tantos por los Knicks, que habían ganado cuatro duelos seguidos.

Boston ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Knicks comenzaron colocándose adelante por 17-4 y ganaban por 39-25 antes de que Boston anotara los siguientes 12 puntos y luego sumara siete seguidos, tomando una ventaja de 47-46 con una volcada de Brown que despertó a la multitud. 

Brown anotó 18 puntos en el segundo cuarto y 15 en el tercero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Wolves consiguen ganar en la prórroga
Wolves consiguen ganar en la prórroga

Wolves consiguen ganar en la prórroga

SLP

AP

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV
Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

Exitoso el Torneo de Frontenis en el CDPV

SLP

Romario Ventura

Monterrey, por la revancha en semis
Monterrey, por la revancha en semis

Monterrey, por la revancha en semis

SLP

El Universal

Potosinos a visorías con Club América
Potosinos a visorías con Club América

Potosinos a visorías con Club América

SLP

Romario Ventura

Fueron llamados tres jóvenes talentos del Cefor Promotora San Luis