Recuperan carro robado en Mexquitic

MEXQUITIC.- Un automóvil de una empresa refresquera que había sido robado en la comunidad Los Moreno, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, fue recuperado por elementos de la Policía Municipal que lo localizaron entre el monte, en la misma localidad.

Fue la tarde de este lunes en que un empleado de la empresa levantaba pedidos en tiendas de abarrotes de la referida comunidad, en donde le fue robado el auto que le asignaron, un sedán color blanco.

El chofer reportó al robo a los policías municipales de Mexquitic, a quienes aportó las características del mismo y entonces montaron un operativo en la zona.

En un recorrido que los agentes realizaron por brechas de terracería, pudieron localizar el automóvil que había sido abandonado por los delincuentes entre maleza seca y mezquites de la zona, por lo que procedieron a su aseguramiento; además, estaba intacto ya que no tenía huellas de desvalijamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí