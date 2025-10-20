Chiefs aplastan a los Raiders

KANSAS CITY.- Patrick Mahomes lanzó para 286 yardas y tres touchdowns en menos de tres cuartos de trabajo, Rashee Rice atrapó dos de los pases de TD en su regreso tras una suspensión de seis juegos, y los Chiefs de Kansas City vencieron el domingo 31-0 a los Raiders de Las Vegas.

Rice terminó con siete recepciones para 42 yardas en su primer juego desde la Semana 4 de la temporada pasada, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior en una colisión con Mahomes. Regresó de la lesión a tiempo para participar en la temporada baja y el campamento de entrenamiento, luego fue suspendido antes del inicio de la temporada por su papel en un accidente automovilístico a alta velocidad en una autopista de Dallas en marzo de 2024.

El regreso de Rice impulsó una ofensiva que anotó en sus primeras cinco posesiones y terminó con 434 yardas en total.

No ayudó a Las Vegas jugar la mayor parte del partido sin su QB estrella Maxx Crosby, quien salió con una lesión en la rodilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Chiefs (4-3) fueron casi igual de buenos en defensa, manteniendo a los Raiders en solo tres primeros intentos y 96 yardas mientras los vencían por décima vez en los últimos 11 enfrentamientos. Geno Smith terminó diez de 16 para 67 yardas, mientras que Ashton Jeanty, uno de los mejores novatos de la NFL, corrió solo seis veces para 21 yardas. Fue la cuarta y más desigual blanqueada de Kansas City en su historia de 133 juegos contra los Raiders.