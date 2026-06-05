Chwalinska hace historia

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París.- La polaca Maja Chwalinska escribió este jueves una página de la historia de Roland Garros al derrotar a la rusa Diana Shnaider, por 7-6 (4) y 6-4, y convertirse en la primera jugadora que tras superar la fase previa alcanza la final del torneo.

La tenista de 24 años, que hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam, se medirá por la corona contra la rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, que también disputará su primera final de un ´grande´ tras derrotar a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3.

Chawalinska se queda a un paso de igualar la gesta de la británica Emma Raducanu, que en el Abierto de Estados Unidos de 2021 alzó el título tras superar la fase previa.

"Me cuesta entender lo que me está pasando", aseguró visiblemente emocionada la polaca, que recordó que su objetivo era solo entrar en el cuadro principal.

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"Pero ahora ya sé que tengo que darlo todo ¡Es una final de Grand Slam!", agregó la polaca, cuyo partido fue seguido en la pista por la española Conchita Martínez, entrenadora de Andreeva, contra quien nunca se ha enfrentado.

Segunda polaca en la final de Roland Garros, que su amiga Iga Swiatek levantó cuatro veces (2020, 2022, 2023 y 2024), Chwalinska está firmando un torneo excepcional, en el que solo ha dejado escapar un set rumbo a la final.

En el camino han quedado figuras como la china Qinwen Zheng, finalista de Grand Slam, la belga Elise Mertens, semifinalista de un ´grande´, o la griega Maria Sakkari, semifinalista en París.

Una historia increíble para una jugadora que antes de este Roland Garros solo había ganado tres partidos sobre tierra batida en toda su carrera.

Chwalinska tiene también tras de sí una historia de recuperación, porque el año 2021 estuvo ausente de las pistas afectada por una depresión que le creó la ansiedad por la victoria.

"Ahora la gente me ve muy tranquila, pero antes era una tempestad", dijo la polaca, que ha impresionado por su juego variado y su capacidad para sorprender a las rivales con golpes inverosímiles.

La última víctima fue una Shnaider, número 25 del ´ranking´, que venía de sacar del cuadro a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, que sucumbió ante el juego de la polaca.

Un abanico de golpes acabó por hacer descarrilar la potente derecha de la rusa, que aspiraba a enfrentarse a Andreeva, su compañera de dobles.

Chwalinska se convierte en la primera zurda que alcanza la final de Roland Garros desde la checa Marketa Vondrousova en 2019 y aspira a suceder a Monica Seles, la única zurda que lo ha ganado en 1992.