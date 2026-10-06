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Cierra paraciclismo con dos medallas

La delegación potosina se trajo oro y plata en la Paralimpiada Nacional

Por Romario Ventura

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Cierra paraciclismo con dos medallas
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      La selección de San Luis Potosí cerró con una destacada actuación su participación en el paraciclismo de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar este domingo una medalla de oro y una de plata en la modalidad de ruta, resultados con los que la delegación alcanzó un total de diez preseas durante las tres jornadas de competencia.

      En la categoría C5, José Guadalupe Sánchez Cruz "Lupito" volvió a subir a lo más alto del podio después de completar los 56 kilómetros de recorrido en un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 54 segundos. Con esta victoria, el potosino cerró su participación con cuatro medallas de oro, dos conseguidas en pista, una en contrarreloj y la última en la prueba de ruta.

      Por su parte, Omar Ezequiel Méndez Ruiz obtuvo la medalla de plata luego de recorrer 70 kilómetros en 1 hora, 25 minutos y 31 segundos. El seleccionado potosino terminó su participación con cuatro preseas de plata, tras sumar dos en las pruebas de pista, una en contrarreloj y otra en la jornada final de ruta.

      La representación potosina se completó con Jesús Gilberto Borrego Lechuga, quien finalizó en la cuarta posición de la prueba de ruta y cerró su actuación con dos medallas de bronce, obtenidas previamente en pista y contrarreloj. De esta manera, San Luis Potosí concluyó el paraciclismo de la Paralimpiada Nacional con un balance de cuatro oros, cuatro platas y dos bronces.

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