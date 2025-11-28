C.J. Stroud apunta a estar de regreso

HOUSTON.- C.J. Stroud participó completamente en la práctica el jueves de Houston por segundo día consecutivo, por lo que es probable que regrese el domingo cuando los Texans visiten a los Colts de Indianápolis en un enfrentamiento clave de la AFC Sur, después de que el quarterback se perdiera los últimos tres juegos recuperándose de una seria conmoción.

El entrenador DeMeco Ryans dijo el miércoles que Stroud seguía en el protocolo de conmociones, pero tenía la esperanza de que regresara este fin de semana. Ryans no habló con los periodistas el jueves, pero el informe de lesiones del equipo listó a Stroud como participante completo en la práctica. También fue listado como participante completo el miércoles por primera vez desde que se lesionó.

Stroud se lesionó al inicio del segundo cuarto de la derrota ante Denver el 2 de noviembre.

Corrió seis yardas y fue golpeado en el hombro por Kris Abrams-Draine cerca del final de su deslizamiento, y la parte trasera de su cabeza rebotó violentamente contra el suelo.

Regresó a la práctica la semana pasada en una capacidad limitada, pero Ryans dijo que la semana corta, dado el juego del jueves por la noche, no dejó suficiente tiempo para que estuviera listo para regresar al juego contra los Bills.

El safety Jalen Pitre también fue un participante completo en la práctica el jueves después de estar limitado un día antes. También se perdió tres juegos debido a una conmoción sufrida en el juego contra los Broncos.

Davis Mills comenzó los últimos tres juegos mientras los Texans (6-5) se han apoyado en su defensa de primer nivel para ir 3-0 y superar el .500 por primera vez esta temporada.

Los Colts lideran la división con marca de 8-3 y este será el primero de dos encuentros esta temporada entre estos equipos.