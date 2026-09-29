Con golazo de Olise Francia vence a Bélgica

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Francia dominó y estrelló el balón en el poste en dos ocasiones, pero necesitó un golazo, sobre el final, de Michael Olise, que entró como suplente, para romper por fin el empate.

Francia no contó con Mbappé, quien ya regresó al Real Madrid, después de salir rengueando por una lesión en la rodilla izquierda instantes después de anotar el viernes su gol número 67 con su selección —ampliando su récord— en la victoria 1-0 contra Turquía.

Hizo falta algo especial para doblegar a los belgas, y eso llegó a dos minutos del final, cuando Olise —quien apenas había ingresado en el minuto 75— recibió el balón dentro de su propio campo y aceleró por la banda derecha antes de enganchar hacia adentro y colocarla en el ángulo inferior izquierdo.

Zidane lo celebró corriendo por la banda a los gritos, antes de patear con fuerza un balón que estaba en su camino.

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"Me dejé llevar por la jugada —quería ser parte de ella", dijo Zidane con una sonrisa. "Lo vi arrancar en una carrera con el balón y pensé: ´¡Va a marcar!´ De todos modos, yo estaba totalmente detrás de él".

Zidane realizó nueve cambios en su alineación titular, entre ellos darles el debut a Jérémy Jacquet, Andy Diouf y Lucas Da Cunha.

El arquero belga Senne Lammens realizó varias atajadas importantes, mientras Désiré Doué estrelló un remate en el travesaño en el minuto 12 y Da Cunha vio cómo un potente disparo desde 25 yardas pegó en el poste.

Suecia sigue perfecta

En la Liga B, Suecia sumó dos victorias en dos partidos con un cómodo triunfo 3-1 sobre Polonia, mientras Bosnia-Herzegovina ganó 4-2 en Rumania.

Ambos partidos del Grupo B2 terminaron en empates sin goles. Irlanda del Norte empató 0-0 contra Hungría, mientras el partido de Ucrania en Georgia terminó con el mismo marcador.