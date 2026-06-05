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Con grand slam ganan Gigantes

Se imponen a Cerveceros para dividir la serie de cuatro juegos

Por AP

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Con grand slam ganan Gigantes
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      MILWAUKEE.- Casey Schmitt conectó un jonrón en el primer lanzamiento del juego, Eric Haase pegó el quinto grand slam de los Gigantes en un lapso de 17 juegos y San Francisco tomó una ventaja de nueve carreras antes de vencer el jueves 12-9 a los Cerveceros de Milwaukee.

      Los equipos dividieron honores en una serie de cuatro juegos.

      Jung Hoo Lee aportó cuatro de los 20 hits de los Gigantes, mientras que Chapman y Bryce Eldridge batearon tres cada uno. San Francisco anotó seis veces en la séptima entrada, para ampliar su ventaja a 12-3.

      Los cinco grand slams de los Gigantes en 17 juegos constituyen el mejor tramo en la historia del equipo; conectaron cinco en 23 compromisos del 14 de abril al 10 de mayo de 1970.

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      El venezolano Jackson Chourio conectó dos jonrones por Milwaukee y David Hamilton agregó uno.

      Schmitt estableció una marca personal con su 13er jonrón, al sacudir un batazo ante una recta de Coleman Crow (0-1), quien permitió seis carreras y nueve hits en 2 1/3 entradas.

      Sam Hentges (1-0) consiguió los dos últimos outs de la quinta entrada como relevista de Adrian Houser para su primera victoria en las Grandes Ligas desde el 2 de septiembre de 2023, cuando lanzó con Cleveland contra Tampa Bay. Caleb Kilian entró después de que el dominicano Wilkin Ramos recibió una base por bolas con las bases llenas y sin outs en la novena entrada. Ponchó a Andrew Vaughn, hizo que Sal Frelick bateara un rodado para un out forzado en segunda.

      Permitió un sencillo impulsor del venezolano Luis Rengifo, y luego retiró a David Hamilton con un elevado hasta la pista de advertencia del jardín central para su cuarto salvamento.

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