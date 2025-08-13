Concluye Torneo de Voleibol de FENAPO

Con una destacada participación de 46 equipos, este fin de semana se desarrolló con gran éxito el Torneo de Voleibol de la Feria Nacional Potosina 2025, que se disputó en las categorías Libre Varonil y Femenil, así como Juvenil y Segunda Fuerza en ambas ramas.

El evento, avalado por la Asociación Potosina de Voleibol, tuvo como sede el Centro de Talentos y de Alto Rendimiento “Plan de San Luis”, escenario donde se vivieron encuentros de alto nivel que confirmaron el gran momento que atraviesa esta disciplina en el estado.

La afición potosina disfrutó de partidos emocionantes, cargados de entrega, disciplina y calidad técnica, lo que consolida al voleibol como uno de los deportes con mayor proyección en San Luis Potosí.

En lo deportivo, los campeones de cada categoría fueron: Libre Femenil: Lobas (campeonas) y Star Team (subcampeonas); Libre Varonil: Primos (campeones) y Gestoría Vehicular Cárdenas (subcampeones); Segunda Fuerza Femenil: Rochei (campeonas) y Delfines UP (subcampeonas); Segunda Fuerza Varonil: Delfines Negro (campeones) y Delfines Azul (subcampeones).

