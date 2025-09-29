Conquista Europa la Copa Ryder

FARMINGDALE, NY.- El equipo de Europa se llevará la Copa Ryder de regreso a través del océano Atlántico, dejando a los estadounidenses en busca de respuestas en lo que se está convirtiendo en una serie desigual.

Shane Lowry añadió su nombre a la historia irlandesa en la Copa Ryder con un putt de birdie de seis pies en el hoyo 18 el domingo que aseguró a Europa retener la copa. Tyrrell Hatton empató su partido para hacer del equipo del Viejo Continente un ganador absoluto por undécima vez en los últimos 15 encuentros.

Luke Donald se convirtió en el primer capitán europeo en ganar consecutivamente en la Copa Ryder desde Tony Jacklin en 1985 y 1987. Tenía a 11 de los mismos 12 jugadores que ganaron en grande en Roma hace dos años. Aún más impresionante fue hacerlo en suelo estadounidense —en Bethpage Black, nada menos— con fanáticos hostiles que fueron ruidosos, vulgares e implacables.

El marcador final —Europa 15, Estados Unidos 13— fue la única verdadera sorpresa.

Estados Unidos al menos mostró señales de vida e hizo sudar al equipo europeo más de lo que nadie imaginó, remontando el mayor déficit dominical jamás visto contra Europa.

Hubo un momento en que una remontada realmente parecía posible.

Cameron Young y Justin Thomas ganaron partidos en el hoyo 18. Bryson DeChambeau remontó desde cinco abajo para empatar. Scottie Scheffler evitó ser blanqueado al ganar su partido de peso pesado contra Rory McIlroy.

Lowry, quien lidió con las multitudes indisciplinadas de Nueva York toda la semana, tuvo la última palabra.

Hizo birdie en tres de los últimos cuatro hoyos, y su putt final lo colocará junto a otros irlandeses que han producido heroísmos en la Copa Ryder —Graeme McDowell en Celtic Manor en 2010, Darren Clarke y su emotiva semana en The K Club, Paul McGinley en The Belfry en 2002 .

Russell Henley tenía una ventaja de uno arriba y dos veces tuvo putts de birdie de diez pies en los hoyos finales. Dejó ambos cortos. El último preparó el escenario para Lowry, quien embocó el putt y desató una celebración salvaje mientras miles de fanáticos salían por las salidas.