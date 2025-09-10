Convocan a la 6ta. Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo anunció la realización de la 6ª Gala de Atletismo 2025, evento que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas en el Centro de Talentos y Alto Rendimiento “Estadio Plan de San Luis”, donde se reunirán atletas de todas las edades y categorías.

La justa forma parte del circuito anual de competencias que impulsa la Liga Diamante con el propósito de fomentar la formación deportiva, promover la participación masiva y detectar talentos emergentes, desde las categorías promocionales hasta la máster, que incluye competidores de más de 90 años.

El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo, lanzamientos y saltos, con la participación de representantes de diversas escuelas, clubes y asociaciones de la entidad. Además de la competencia, la Gala busca consolidarse como un espacio de convivencia atlética y fortalecimiento del espíritu deportivo en San Luis Potosí.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del evento a las 16:30 horas, a través del correo ligadiamante.atletismo.slp@gmail.com o mediante WhatsApp con cédula de inscripción.

En cuanto a la premiación, se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama, mientras que en las categorías promocionales todos los participantes recibirán reconocimiento. la Liga Diamante reafirma su compromiso de brindar oportunidades de desarrollo para atletas de 3 años hasta la categoría máster.