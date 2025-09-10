logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Convocan a la 6ta. Gala de Atletismo

Por Romario Ventura

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Convocan a la 6ta. Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo anunció la realización de la 6ª Gala de Atletismo 2025, evento que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas en el Centro de Talentos y Alto Rendimiento “Estadio Plan de San Luis”, donde se reunirán atletas de todas las edades y categorías.

La justa forma parte del circuito anual de competencias que impulsa la Liga Diamante con el propósito de fomentar la formación deportiva, promover la participación masiva y detectar talentos emergentes, desde las categorías promocionales hasta la máster, que incluye competidores de más de 90 años.

El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo, lanzamientos y saltos, con la participación de representantes de diversas escuelas, clubes y asociaciones de la entidad. Además de la competencia, la Gala busca consolidarse como un espacio de convivencia atlética y fortalecimiento del espíritu deportivo en San Luis Potosí.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del evento a las 16:30 horas, a través del correo ligadiamante.atletismo.slp@gmail.com o mediante WhatsApp con cédula de inscripción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la premiación, se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama, mientras que en las categorías promocionales todos los participantes recibirán reconocimiento. la Liga Diamante reafirma su compromiso de brindar oportunidades de desarrollo para atletas de 3 años hasta la categoría máster.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

a todo pulso
a todo pulso

a todo pulso

SLP

Ricardo Pérez Amaral

Carter de Eagles evita suspensión
Carter de Eagles evita suspensión

Carter de Eagles evita suspensión

SLP

EFE

El tacle defensivo de los Eagles es multado por escupir a Dak Prescott

Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta
Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta

Bernal gana la 16ta. etapa de la Vuelta

SLP

AP

Joss Garfias logra podio en Austria
Joss Garfias logra podio en Austria

Joss Garfias logra podio en Austria

SLP

Romario Ventura

El piloto potosino consiguió un segundo lugar en la Eurofórmula Open